Aktualna cena Slap cat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SLAP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLAP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SLAP

Informacje o cenie SLAP

Czym jest SLAP

Oficjalna strona internetowa SLAP

Tokenomika SLAP

Prognoza cen SLAP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Slap cat

Cena Slap cat (SLAP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SLAP do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Slap cat (SLAP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Slap cat (SLAP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Slap cat (SLAP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLAP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLAP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLAP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Slap cat (SLAP)

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

--
----

$ 15.84K
$ 15.84K$ 15.84K

997.65M
997.65M 997.65M

997,646,224.611929
997,646,224.611929 997,646,224.611929

Obecna kapitalizacja rynkowa Slap cat wynosi $ 15.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLAP w obiegu wynosi 997.65M, przy całkowitej podaży 997646224.611929. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.84K.

Historia ceny Slap cat (SLAP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Slap cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Slap cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Slap cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Slap cat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-18.91%
60 dni$ 0-14.31%
90 dni$ 0--

Co to jest Slap cat (SLAP)

Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!

Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Slap cat (SLAP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Slap cat (w USD)

Jaka będzie wartość Slap cat (SLAP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Slap cat (SLAP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Slap cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Slap cat!

SLAP na lokalne waluty

Tokenomika Slap cat (SLAP)

Zrozumienie tokenomiki Slap cat (SLAP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLAPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Slap cat (SLAP)

Jaka jest dziś wartość Slap cat (SLAP)?
Aktualna cena SLAP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLAP do USD?
Aktualna cena SLAP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Slap cat?
Kapitalizacja rynkowa dla SLAP wynosi $ 15.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLAP w obiegu?
W obiegu SLAP znajduje się 997.65M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLAP?
SLAP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLAP?
SLAP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLAP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLAP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SLAP pójdzie wyżej?
SLAP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLAP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Slap cat (SLAP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

