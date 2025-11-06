Informacje o cenie Skyops (SKYOPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena Skyops (SKYOPS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKYOPS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKYOPS w historii to $ 0.00204963, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKYOPS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skyops (SKYOPS)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.30K$ 19.30K $ 19.30K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.69K$ 28.69K $ 28.69K Podaż w obiegu 67.26M 67.26M 67.26M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skyops wynosi $ 19.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKYOPS w obiegu wynosi 67.26M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.69K.