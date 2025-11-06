GiełdaDEX+
Aktualna cena Skyops to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SKYOPS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKYOPS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SKYOPS

Informacje o cenie SKYOPS

Czym jest SKYOPS

Biała księga SKYOPS

Oficjalna strona internetowa SKYOPS

Tokenomika SKYOPS

Prognoza cen SKYOPS

Logo Skyops

Cena Skyops (SKYOPS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SKYOPS do USD:

$0.00028692
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Skyops (SKYOPS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Skyops (SKYOPS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00204963
$ 0
--

--

+0.08%

+0.08%

Aktualna cena Skyops (SKYOPS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKYOPS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKYOPS w historii to $ 0.00204963, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKYOPS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skyops (SKYOPS)

$ 19.30K
--
$ 28.69K
67.26M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Skyops wynosi $ 19.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKYOPS w obiegu wynosi 67.26M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.69K.

Historia ceny Skyops (SKYOPS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Skyops do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Skyops do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Skyops do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Skyops do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-14.81%
60 dni$ 0-28.27%
90 dni$ 0--

Co to jest Skyops (SKYOPS)

Skyops is a next-generation decentralized infrastructure designed to unlock global GPU power for real-world AI workloads. By blending high-performance compute with on-chain coordination, Skyops enables anyone to contribute to — and benefit from — the exponential rise of artificial intelligence.

Whether you're a developer in need of processing power, a hardware owner looking to earn passively or an organization aiming to scale AI tasks without cloud lock-in, Skyops offers the flexibility and openness that centralized platforms simply can’t match.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Skyops (w USD)

Jaka będzie wartość Skyops (SKYOPS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Skyops (SKYOPS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Skyops.

Sprawdź teraz prognozę ceny Skyops!

SKYOPS na lokalne waluty

Tokenomika Skyops (SKYOPS)

Zrozumienie tokenomiki Skyops (SKYOPS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SKYOPSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Skyops (SKYOPS)

Jaka jest dziś wartość Skyops (SKYOPS)?
Aktualna cena SKYOPS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SKYOPS do USD?
Aktualna cena SKYOPS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Skyops?
Kapitalizacja rynkowa dla SKYOPS wynosi $ 19.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SKYOPS w obiegu?
W obiegu SKYOPS znajduje się 67.26M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SKYOPS?
SKYOPS osiąga ATH w wysokości 0.00204963 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SKYOPS?
SKYOPS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SKYOPS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SKYOPS wynosi -- USD.
Czy w tym roku SKYOPS pójdzie wyżej?
SKYOPS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SKYOPS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Skyops (SKYOPS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

