Informacje o cenie SkyAI (SKYAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0155542 $ 0.0155542 $ 0.0155542 Minimum 24h $ 0.01653343 $ 0.01653343 $ 0.01653343 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0155542$ 0.0155542 $ 0.0155542 Maksimum 24h $ 0.01653343$ 0.01653343 $ 0.01653343 Historyczne maksimum $ 0.09237$ 0.09237 $ 0.09237 Najniższa cena $ 0.01433298$ 0.01433298 $ 0.01433298 Zmiana ceny (1H) +0.71% Zmiana ceny (1D) +2.15% Zmiana ceny (7D) -23.94% Zmiana ceny (7D) -23.94%

Aktualna cena SkyAI (SKYAI) wynosi $0.01652722. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKYAI wahał się między $ 0.0155542 a $ 0.01653343, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKYAI w historii to $ 0.09237, a najniższy to $ 0.01433298.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKYAI zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o +2.15% w ciągu 24 godzin i o -23.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SkyAI (SKYAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SkyAI wynosi $ 16.53M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKYAI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.53M.