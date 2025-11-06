Informacje o cenie SKELETON (SKELSUI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.56% Zmiana ceny (1D) +13.28% Zmiana ceny (7D) +25.38% Zmiana ceny (7D) +25.38%

Aktualna cena SKELETON (SKELSUI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKELSUI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKELSUI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKELSUI zmieniły się o -0.56% w ciągu ostatniej godziny, o +13.28% w ciągu 24 godzin i o +25.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SKELETON (SKELSUI)

Kapitalizacja rynkowa $ 62.15K$ 62.15K $ 62.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 62.15K$ 62.15K $ 62.15K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SKELETON wynosi $ 62.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKELSUI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.15K.