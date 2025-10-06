Aktualna cena SKAINET to 0.00003043 USD. Śledź aktualizacje cen SKAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SKAINET to 0.00003043 USD. Śledź aktualizacje cen SKAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SKAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SKAI

Informacje o cenie SKAI

Oficjalna strona internetowa SKAI

Tokenomika SKAI

Prognoza cen SKAI

Logo SKAINET

Cena SKAINET (SKAI)

Aktualna cena 1 SKAI do USD:

-2.20%1D
SKAINET (SKAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:08 (UTC+8)

Informacje o cenie SKAINET (SKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.67%

-2.66%

+10.02%

+10.02%

Aktualna cena SKAINET (SKAI) wynosi $0.00003043. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKAI wahał się między $ 0.00003026 a $ 0.00003154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKAI w historii to $ 0.0089911, a najniższy to $ 0.00002162.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKAI zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -2.66% w ciągu 24 godzin i o +10.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SKAINET (SKAI)

Obecna kapitalizacja rynkowa SKAINET wynosi $ 30.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKAI w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999858474.332857. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.26K.

Historia ceny SKAINET (SKAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SKAINET do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SKAINET do USD wyniosła $ -0.0000007117.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SKAINET do USD wyniosła $ +0.0000062720.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SKAINET do USD wyniosła $ +0.000006488825373567996.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.66%
30 Dni$ -0.0000007117-2.33%
60 dni$ +0.0000062720+20.61%
90 dni$ +0.000006488825373567996+27.10%

Co to jest SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SKAINET (SKAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SKAINET (w USD)

Jaka będzie wartość SKAINET (SKAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SKAINET (SKAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SKAINET.

Sprawdź teraz prognozę ceny SKAINET!

SKAI na lokalne waluty

Tokenomika SKAINET (SKAI)

Zrozumienie tokenomiki SKAINET (SKAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SKAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SKAINET (SKAI)

Jaka jest dziś wartość SKAINET (SKAI)?
Aktualna cena SKAI w USD wynosi 0.00003043USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SKAI do USD?
Aktualna cena SKAI w USD wynosi $ 0.00003043. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SKAINET?
Kapitalizacja rynkowa dla SKAI wynosi $ 30.26K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SKAI w obiegu?
W obiegu SKAI znajduje się 999.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SKAI?
SKAI osiąga ATH w wysokości 0.0089911 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SKAI?
SKAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002162 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SKAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SKAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SKAI pójdzie wyżej?
SKAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SKAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
