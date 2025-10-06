Informacje o cenie SKAINET (SKAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003026 $ 0.00003026 $ 0.00003026 Minimum 24h $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003026$ 0.00003026 $ 0.00003026 Maksimum 24h $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 Historyczne maksimum $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Najniższa cena $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Zmiana ceny (1H) -0.67% Zmiana ceny (1D) -2.66% Zmiana ceny (7D) +10.02% Zmiana ceny (7D) +10.02%

Aktualna cena SKAINET (SKAI) wynosi $0.00003043. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKAI wahał się między $ 0.00003026 a $ 0.00003154, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKAI w historii to $ 0.0089911, a najniższy to $ 0.00002162.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKAI zmieniły się o -0.67% w ciągu ostatniej godziny, o -2.66% w ciągu 24 godzin i o +10.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SKAINET (SKAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.26K$ 30.26K $ 30.26K Podaż w obiegu 999.86M 999.86M 999.86M Całkowita podaż 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Obecna kapitalizacja rynkowa SKAINET wynosi $ 30.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKAI w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999858474.332857. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.26K.