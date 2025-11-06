Informacje o cenie SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

Aktualna cena SIMPS ON SOL (SIMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIMP w historii to $ 0.00107703, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIMP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -10.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SIMPS ON SOL (SIMP)

Obecna kapitalizacja rynkowa SIMPS ON SOL wynosi $ 7.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIMP w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999963780.361542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.92K.