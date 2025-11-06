GiełdaDEX+
Aktualna cena SIMPS ON SOL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIMP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SIMPS ON SOL to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIMP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SIMP

Informacje o cenie SIMP

Czym jest SIMP

Oficjalna strona internetowa SIMP

Tokenomika SIMP

Prognoza cen SIMP

Logo SIMPS ON SOL

Cena SIMPS ON SOL (SIMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SIMP do USD:

--
----
0.00%1D
SIMPS ON SOL (SIMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:16 (UTC+8)

Informacje o cenie SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.49%

-10.49%

Aktualna cena SIMPS ON SOL (SIMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIMP w historii to $ 0.00107703, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIMP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -10.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,780.361542
999,963,780.361542 999,963,780.361542

Obecna kapitalizacja rynkowa SIMPS ON SOL wynosi $ 7.92K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIMP w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999963780.361542. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.92K.

Historia ceny SIMPS ON SOL (SIMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SIMPS ON SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SIMPS ON SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SIMPS ON SOL do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SIMPS ON SOL do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-33.13%
60 dni$ 0-51.72%
90 dni$ 0--

Co to jest SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

Zasoby dla SIMPS ON SOL (SIMP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SIMPS ON SOL (w USD)

Jaka będzie wartość SIMPS ON SOL (SIMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SIMPS ON SOL (SIMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SIMPS ON SOL.

Sprawdź teraz prognozę ceny SIMPS ON SOL!

SIMP na lokalne waluty

Tokenomika SIMPS ON SOL (SIMP)

Zrozumienie tokenomiki SIMPS ON SOL (SIMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SIMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SIMPS ON SOL (SIMP)

Jaka jest dziś wartość SIMPS ON SOL (SIMP)?
Aktualna cena SIMP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SIMP do USD?
Aktualna cena SIMP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SIMPS ON SOL?
Kapitalizacja rynkowa dla SIMP wynosi $ 7.92K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SIMP w obiegu?
W obiegu SIMP znajduje się 999.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SIMP?
SIMP osiąga ATH w wysokości 0.00107703 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SIMP?
SIMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SIMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SIMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SIMP pójdzie wyżej?
SIMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SIMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:27:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SIMPS ON SOL (SIMP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

