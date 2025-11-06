Informacje o cenie SimiliScan (SMS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -14.29% Zmiana ceny (7D) -94.20% Zmiana ceny (7D) -94.20%

Aktualna cena SimiliScan (SMS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMS w historii to $ 0.00376516, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMS zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -14.29% w ciągu 24 godzin i o -94.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SimiliScan (SMS)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SimiliScan wynosi $ 10.68K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMS w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.68K.