Aktualna cena Silent Pass to 0.00006695 USD. Śledź aktualizacje cen SP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SP łatwo w MEXC już teraz.

Cena Silent Pass (SP)

Aktualna cena 1 SP do USD:

--
----
-0.20%1D
Silent Pass (SP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:43:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Silent Pass (SP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000666
Minimum 24h
$ 0.00006933
Maksimum 24h

$ 0.0000666
$ 0.00006933
$ 0.00013783
$ 0.00005782
-0.18%

-0.75%

-2.68%

-2.68%

Aktualna cena Silent Pass (SP) wynosi $0.00006695. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SP wahał się między $ 0.0000666 a $ 0.00006933, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SP w historii to $ 0.00013783, a najniższy to $ 0.00005782.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SP zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Silent Pass (SP)

$ 59.93K
--
$ 66.60K
899.81M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Silent Pass wynosi $ 59.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SP w obiegu wynosi 899.81M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.60K.

Historia ceny Silent Pass (SP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ +0.0000042077.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ +0.0000047164.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ -0.00001746939171270571.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.75%
30 Dni$ +0.0000042077+6.28%
60 dni$ +0.0000047164+7.04%
90 dni$ -0.00001746939171270571-20.69%

Co to jest Silent Pass (SP)

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Silent Pass (SP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Silent Pass (w USD)

Jaka będzie wartość Silent Pass (SP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Silent Pass (SP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Silent Pass.

Sprawdź teraz prognozę ceny Silent Pass!

SP na lokalne waluty

Tokenomika Silent Pass (SP)

Zrozumienie tokenomiki Silent Pass (SP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Silent Pass (SP)

Jaka jest dziś wartość Silent Pass (SP)?
Aktualna cena SP w USD wynosi 0.00006695USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SP do USD?
Aktualna cena SP w USD wynosi $ 0.00006695. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Silent Pass?
Kapitalizacja rynkowa dla SP wynosi $ 59.93K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SP w obiegu?
W obiegu SP znajduje się 899.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SP?
SP osiąga ATH w wysokości 0.00013783 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SP?
SP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005782 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SP pójdzie wyżej?
SP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.