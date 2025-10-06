Cena Silent Pass (SP)
-0.18%
-0.75%
-2.68%
-2.68%
Aktualna cena Silent Pass (SP) wynosi $0.00006695. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SP wahał się między $ 0.0000666 a $ 0.00006933, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SP w historii to $ 0.00013783, a najniższy to $ 0.00005782.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SP zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Silent Pass wynosi $ 59.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SP w obiegu wynosi 899.81M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.60K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ +0.0000042077.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ +0.0000047164.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Silent Pass do USD wyniosła $ -0.00001746939171270571.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.75%
|30 Dni
|$ +0.0000042077
|+6.28%
|60 dni
|$ +0.0000047164
|+7.04%
|90 dni
|$ -0.00001746939171270571
|-20.69%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
