Informacje o cenie Silent Pass (SP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000666 $ 0.0000666 $ 0.0000666 Minimum 24h $ 0.00006933 $ 0.00006933 $ 0.00006933 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000666$ 0.0000666 $ 0.0000666 Maksimum 24h $ 0.00006933$ 0.00006933 $ 0.00006933 Historyczne maksimum $ 0.00013783$ 0.00013783 $ 0.00013783 Najniższa cena $ 0.00005782$ 0.00005782 $ 0.00005782 Zmiana ceny (1H) -0.18% Zmiana ceny (1D) -0.75% Zmiana ceny (7D) -2.68% Zmiana ceny (7D) -2.68%

Aktualna cena Silent Pass (SP) wynosi $0.00006695. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SP wahał się między $ 0.0000666 a $ 0.00006933, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SP w historii to $ 0.00013783, a najniższy to $ 0.00005782.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SP zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Silent Pass (SP)

Kapitalizacja rynkowa $ 59.93K$ 59.93K $ 59.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 66.60K$ 66.60K $ 66.60K Podaż w obiegu 899.81M 899.81M 899.81M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Silent Pass wynosi $ 59.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SP w obiegu wynosi 899.81M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 66.60K.