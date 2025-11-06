GiełdaDEX+
Aktualna cena Silensio to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SILEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SILEN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Silensio to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SILEN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SILEN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SILEN

Informacje o cenie SILEN

Czym jest SILEN

Biała księga SILEN

Oficjalna strona internetowa SILEN

Tokenomika SILEN

Prognoza cen SILEN

Cena Silensio (SILEN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SILEN do USD:

--
----
-0.90%1D
USD
Silensio (SILEN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Silensio (SILEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154914
$ 0.00154914$ 0.00154914

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.94%

-19.33%

-19.33%

Aktualna cena Silensio (SILEN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SILEN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SILEN w historii to $ 0.00154914, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SILEN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.94% w ciągu 24 godzin i o -19.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Silensio (SILEN)

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

--
----

$ 9.76K
$ 9.76K$ 9.76K

926.66M
926.66M 926.66M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Silensio wynosi $ 9.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SILEN w obiegu wynosi 926.66M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.76K.

Historia ceny Silensio (SILEN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Silensio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Silensio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Silensio do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Silensio do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.94%
30 Dni$ 0-28.23%
60 dni$ 0-43.42%
90 dni$ 0--

Co to jest Silensio (SILEN)

Silensio is a modular zk-native privacy infrastructure that redefines how privacy is implemented in Web3. Rather than offering a single use case, it provides a full privacy stack—supporting asset mixing, private payments, identity verification, encrypted messaging, and even AI reasoning with zk audit trails. Its design is fully composable, allowing developers to integrate privacy across a wide range of applications without relying on centralized tools or systems. By enabling seamless, verifiable, and trustless privacy features at the protocol level, Silensio empowers users and builders to take control of their data and interactions on-chain. Whether it's securing financial transactions, protecting user identity, or enabling private AI logic, Silensio serves as the foundation for a truly private and decentralized future in Web3.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Silensio (w USD)

Jaka będzie wartość Silensio (SILEN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Silensio (SILEN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Silensio.

Sprawdź teraz prognozę ceny Silensio!

SILEN na lokalne waluty

Tokenomika Silensio (SILEN)

Zrozumienie tokenomiki Silensio (SILEN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SILENjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Silensio (SILEN)

Jaka jest dziś wartość Silensio (SILEN)?
Aktualna cena SILEN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SILEN do USD?
Aktualna cena SILEN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Silensio?
Kapitalizacja rynkowa dla SILEN wynosi $ 9.04K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SILEN w obiegu?
W obiegu SILEN znajduje się 926.66M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SILEN?
SILEN osiąga ATH w wysokości 0.00154914 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SILEN?
SILEN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SILEN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SILEN wynosi -- USD.
Czy w tym roku SILEN pójdzie wyżej?
SILEN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SILEN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Silensio (SILEN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

