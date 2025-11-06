Informacje o cenie Silensio (SILEN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.94% Zmiana ceny (7D) -19.33% Zmiana ceny (7D) -19.33%

Aktualna cena Silensio (SILEN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SILEN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SILEN w historii to $ 0.00154914, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SILEN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.94% w ciągu 24 godzin i o -19.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Silensio (SILEN)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.76K$ 9.76K $ 9.76K Podaż w obiegu 926.66M 926.66M 926.66M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Silensio wynosi $ 9.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SILEN w obiegu wynosi 926.66M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.76K.