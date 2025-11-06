GiełdaDEX+
Aktualna cena Sigma Boy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SIGMABOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SIGMABOY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SIGMABOY

Informacje o cenie SIGMABOY

Czym jest SIGMABOY

Oficjalna strona internetowa SIGMABOY

Tokenomika SIGMABOY

Prognoza cen SIGMABOY

Logo Sigma Boy

Cena Sigma Boy (SIGMABOY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SIGMABOY do USD:

--
----
+3.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sigma Boy (SIGMABOY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+3.98%

-17.18%

-17.18%

Aktualna cena Sigma Boy (SIGMABOY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIGMABOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIGMABOY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIGMABOY zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sigma Boy (SIGMABOY)

$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K

--
----

$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K

999.28M
999.28M 999.28M

999,275,595.079334
999,275,595.079334 999,275,595.079334

Obecna kapitalizacja rynkowa Sigma Boy wynosi $ 7.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIGMABOY w obiegu wynosi 999.28M, przy całkowitej podaży 999275595.079334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.18K.

Historia ceny Sigma Boy (SIGMABOY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sigma Boy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sigma Boy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sigma Boy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sigma Boy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.98%
30 Dni$ 0-32.65%
60 dni$ 0-30.04%
90 dni$ 0--

Co to jest Sigma Boy (SIGMABOY)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sigma Boy (SIGMABOY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sigma Boy (w USD)

Jaka będzie wartość Sigma Boy (SIGMABOY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sigma Boy (SIGMABOY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sigma Boy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sigma Boy!

SIGMABOY na lokalne waluty

Tokenomika Sigma Boy (SIGMABOY)

Zrozumienie tokenomiki Sigma Boy (SIGMABOY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SIGMABOYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sigma Boy (SIGMABOY)

Jaka jest dziś wartość Sigma Boy (SIGMABOY)?
Aktualna cena SIGMABOY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SIGMABOY do USD?
Aktualna cena SIGMABOY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sigma Boy?
Kapitalizacja rynkowa dla SIGMABOY wynosi $ 7.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SIGMABOY w obiegu?
W obiegu SIGMABOY znajduje się 999.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SIGMABOY?
SIGMABOY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SIGMABOY?
SIGMABOY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SIGMABOY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SIGMABOY wynosi -- USD.
Czy w tym roku SIGMABOY pójdzie wyżej?
SIGMABOY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SIGMABOY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:26:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sigma Boy (SIGMABOY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

