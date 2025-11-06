Informacje o cenie Sigma Boy (SIGMABOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) +3.98% Zmiana ceny (7D) -17.18% Zmiana ceny (7D) -17.18%

Aktualna cena Sigma Boy (SIGMABOY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SIGMABOY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SIGMABOY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SIGMABOY zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.98% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sigma Boy (SIGMABOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K Podaż w obiegu 999.28M 999.28M 999.28M Całkowita podaż 999,275,595.079334 999,275,595.079334 999,275,595.079334

Obecna kapitalizacja rynkowa Sigma Boy wynosi $ 7.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SIGMABOY w obiegu wynosi 999.28M, przy całkowitej podaży 999275595.079334. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.18K.