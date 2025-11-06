Informacje o cenie ShibaCoin (SHIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.47% Zmiana ceny (1D) -2.07% Zmiana ceny (7D) -15.22% Zmiana ceny (7D) -15.22%

Aktualna cena ShibaCoin (SHIC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHIC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHIC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHIC zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -2.07% w ciągu 24 godzin i o -15.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ShibaCoin (SHIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 924.79K$ 924.79K $ 924.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 924.79K$ 924.79K $ 924.79K Podaż w obiegu 94.99B 94.99B 94.99B Całkowita podaż 94,991,312,500.0 94,991,312,500.0 94,991,312,500.0

Obecna kapitalizacja rynkowa ShibaCoin wynosi $ 924.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHIC w obiegu wynosi 94.99B, przy całkowitej podaży 94991312500.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 924.79K.