Aktualna cena Shack Token to 0.02976391 USD. Śledź aktualizacje cen SHACK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SHACK łatwo w MEXC już teraz.

Cena Shack Token (SHACK)

Aktualna cena 1 SHACK do USD:

$0.02976391
+9.60%1D
+9.60%1D
Shack Token (SHACK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Shack Token (SHACK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02705287
$ 0.02705287$ 0.02705287
Minimum 24h
$ 0.02982359
$ 0.02982359$ 0.02982359
Maksimum 24h

$ 0.02705287
$ 0.02705287$ 0.02705287

$ 0.02982359
$ 0.02982359$ 0.02982359

$ 0.03822927
$ 0.03822927$ 0.03822927

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+0.09%

+9.76%

+9.74%

+9.74%

Aktualna cena Shack Token (SHACK) wynosi $0.02976391. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHACK wahał się między $ 0.02705287 a $ 0.02982359, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHACK w historii to $ 0.03822927, a najniższy to $ 0.00495461.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHACK zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +9.76% w ciągu 24 godzin i o +9.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shack Token (SHACK)

$ 11.89M
$ 11.89M$ 11.89M

--
----

$ 29.80M
$ 29.80M$ 29.80M

398.87M
398.87M 398.87M

999,993,997.83224
999,993,997.83224 999,993,997.83224

Obecna kapitalizacja rynkowa Shack Token wynosi $ 11.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHACK w obiegu wynosi 398.87M, przy całkowitej podaży 999993997.83224. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.80M.

Historia ceny Shack Token (SHACK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Shack Token do USD wyniosła $ +0.00264718.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Shack Token do USD wyniosła $ +0.0137199660.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Shack Token do USD wyniosła $ +0.1098688216.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Shack Token do USD wyniosła $ +0.024778860873329993.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00264718+9.76%
30 Dni$ +0.0137199660+46.10%
60 dni$ +0.1098688216+369.13%
90 dni$ +0.024778860873329993+497.06%

Co to jest Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Shack Token (SHACK)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Shack Token (w USD)

Jaka będzie wartość Shack Token (SHACK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Shack Token (SHACK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Shack Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Shack Token!

SHACK na lokalne waluty

Tokenomika Shack Token (SHACK)

Zrozumienie tokenomiki Shack Token (SHACK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SHACKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Shack Token (SHACK)

Jaka jest dziś wartość Shack Token (SHACK)?
Aktualna cena SHACK w USD wynosi 0.02976391USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SHACK do USD?
Aktualna cena SHACK w USD wynosi $ 0.02976391. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Shack Token?
Kapitalizacja rynkowa dla SHACK wynosi $ 11.89M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SHACK w obiegu?
W obiegu SHACK znajduje się 398.87M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SHACK?
SHACK osiąga ATH w wysokości 0.03822927 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SHACK?
SHACK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00495461 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SHACK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SHACK wynosi -- USD.
Czy w tym roku SHACK pójdzie wyżej?
SHACK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SHACK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

