Informacje o cenie Shack Token (SHACK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02705287 $ 0.02705287 $ 0.02705287 Minimum 24h $ 0.02982359 $ 0.02982359 $ 0.02982359 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02705287$ 0.02705287 $ 0.02705287 Maksimum 24h $ 0.02982359$ 0.02982359 $ 0.02982359 Historyczne maksimum $ 0.03822927$ 0.03822927 $ 0.03822927 Najniższa cena $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 Zmiana ceny (1H) +0.09% Zmiana ceny (1D) +9.76% Zmiana ceny (7D) +9.74% Zmiana ceny (7D) +9.74%

Aktualna cena Shack Token (SHACK) wynosi $0.02976391. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SHACK wahał się między $ 0.02705287 a $ 0.02982359, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SHACK w historii to $ 0.03822927, a najniższy to $ 0.00495461.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SHACK zmieniły się o +0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +9.76% w ciągu 24 godzin i o +9.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Shack Token (SHACK)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.89M$ 11.89M $ 11.89M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 29.80M$ 29.80M $ 29.80M Podaż w obiegu 398.87M 398.87M 398.87M Całkowita podaż 999,993,997.83224 999,993,997.83224 999,993,997.83224

Obecna kapitalizacja rynkowa Shack Token wynosi $ 11.89M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SHACK w obiegu wynosi 398.87M, przy całkowitej podaży 999993997.83224. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.80M.