Informacje o cenie SGC (SGC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) -10.61% Zmiana ceny (7D) -15.74% Zmiana ceny (7D) -15.74%

Aktualna cena SGC (SGC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SGC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SGC w historii to $ 0.00415112, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SGC zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -10.61% w ciągu 24 godzin i o -15.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SGC (SGC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Podaż w obiegu 6.60B 6.60B 6.60B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SGC wynosi $ 1.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SGC w obiegu wynosi 6.60B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.91M.