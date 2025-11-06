GiełdaDEX+
Aktualna cena SGC to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SGC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SGC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SGC to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SGC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SGC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SGC

Informacje o cenie SGC

Czym jest SGC

Biała księga SGC

Oficjalna strona internetowa SGC

Tokenomika SGC

Prognoza cen SGC

Cena SGC (SGC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SGC do USD:

$0.00018704
-10.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SGC (SGC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:10:34 (UTC+8)

Informacje o cenie SGC (SGC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00415112
$ 0
-0.15%

-10.61%

-15.74%

-15.74%

Aktualna cena SGC (SGC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SGC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SGC w historii to $ 0.00415112, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SGC zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -10.61% w ciągu 24 godzin i o -15.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SGC (SGC)

$ 1.26M
--
$ 1.91M
6.60B
10,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa SGC wynosi $ 1.26M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SGC w obiegu wynosi 6.60B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.91M.

Historia ceny SGC (SGC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SGC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SGC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SGC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SGC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-10.61%
30 Dni$ 0-24.38%
60 dni$ 0-55.09%
90 dni$ 0--

Co to jest SGC (SGC)

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny SGC (w USD)

Jaka będzie wartość SGC (SGC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SGC (SGC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SGC.

Sprawdź teraz prognozę ceny SGC!

SGC na lokalne waluty

Tokenomika SGC (SGC)

Zrozumienie tokenomiki SGC (SGC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SGCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SGC (SGC)

Jaka jest dziś wartość SGC (SGC)?
Aktualna cena SGC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SGC do USD?
Aktualna cena SGC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SGC?
Kapitalizacja rynkowa dla SGC wynosi $ 1.26M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SGC w obiegu?
W obiegu SGC znajduje się 6.60B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SGC?
SGC osiąga ATH w wysokości 0.00415112 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SGC?
SGC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SGC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SGC wynosi -- USD.
Czy w tym roku SGC pójdzie wyżej?
SGC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SGC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:10:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SGC (SGC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

