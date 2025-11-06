Informacje o cenie SETAI Agents (SETAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.38% Zmiana ceny (7D) +0.93% Zmiana ceny (7D) +0.93%

Aktualna cena SETAI Agents (SETAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SETAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SETAI w historii to $ 0.057562, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SETAI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.38% w ciągu 24 godzin i o +0.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SETAI Agents (SETAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 35.25K$ 35.25K $ 35.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.25K$ 35.25K $ 35.25K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SETAI Agents wynosi $ 35.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SETAI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.25K.