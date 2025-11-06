GiełdaDEX+
Aktualna cena SETAI Agents to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SETAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SETAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SETAI

Informacje o cenie SETAI

Czym jest SETAI

Oficjalna strona internetowa SETAI

Tokenomika SETAI

Prognoza cen SETAI

Cena SETAI Agents (SETAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SETAI do USD:

$0.00035251
$0.00035251$0.00035251
-0.30%1D
SETAI Agents (SETAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:25:36 (UTC+8)

Informacje o cenie SETAI Agents (SETAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057562
$ 0.057562$ 0.057562

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.38%

+0.93%

+0.93%

Aktualna cena SETAI Agents (SETAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SETAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SETAI w historii to $ 0.057562, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SETAI zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.38% w ciągu 24 godzin i o +0.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SETAI Agents (SETAI)

$ 35.25K
$ 35.25K$ 35.25K

--
----

$ 35.25K
$ 35.25K$ 35.25K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SETAI Agents wynosi $ 35.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SETAI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.25K.

Historia ceny SETAI Agents (SETAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SETAI Agents do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SETAI Agents do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SETAI Agents do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SETAI Agents do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.38%
30 Dni$ 0-19.62%
60 dni$ 0-27.29%
90 dni$ 0--

Co to jest SETAI Agents (SETAI)

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SETAI Agents (SETAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SETAI Agents (w USD)

Jaka będzie wartość SETAI Agents (SETAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SETAI Agents (SETAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SETAI Agents.

Sprawdź teraz prognozę ceny SETAI Agents!

SETAI na lokalne waluty

Tokenomika SETAI Agents (SETAI)

Zrozumienie tokenomiki SETAI Agents (SETAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SETAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SETAI Agents (SETAI)

Jaka jest dziś wartość SETAI Agents (SETAI)?
Aktualna cena SETAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SETAI do USD?
Aktualna cena SETAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SETAI Agents?
Kapitalizacja rynkowa dla SETAI wynosi $ 35.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SETAI w obiegu?
W obiegu SETAI znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SETAI?
SETAI osiąga ATH w wysokości 0.057562 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SETAI?
SETAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SETAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SETAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SETAI pójdzie wyżej?
SETAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SETAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SETAI Agents (SETAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

