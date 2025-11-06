Informacje o cenie SERO (SERO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0023113 $ 0.0023113 $ 0.0023113 Minimum 24h $ 0.00242561 $ 0.00242561 $ 0.00242561 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0023113$ 0.0023113 $ 0.0023113 Maksimum 24h $ 0.00242561$ 0.00242561 $ 0.00242561 Historyczne maksimum $ 0.55192$ 0.55192 $ 0.55192 Najniższa cena $ 0.0023113$ 0.0023113 $ 0.0023113 Zmiana ceny (1H) +0.95% Zmiana ceny (1D) +0.06% Zmiana ceny (7D) -10.74% Zmiana ceny (7D) -10.74%

Aktualna cena SERO (SERO) wynosi $0.00239333. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SERO wahał się między $ 0.0023113 a $ 0.00242561, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SERO w historii to $ 0.55192, a najniższy to $ 0.0023113.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SERO zmieniły się o +0.95% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o -10.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SERO (SERO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Podaż w obiegu 442.99M 442.99M 442.99M Całkowita podaż 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SERO wynosi $ 1.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SERO w obiegu wynosi 442.99M, przy całkowitej podaży 650000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.56M.