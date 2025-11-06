GiełdaDEX+
Aktualna cena SENATE to 0.00216543 USD. Śledź aktualizacje cen SENATE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SENATE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SENATE

Informacje o cenie SENATE

Czym jest SENATE

Oficjalna strona internetowa SENATE

Tokenomika SENATE

Prognoza cen SENATE

Cena SENATE (SENATE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SENATE do USD:

+17.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
SENATE (SENATE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:10:17 (UTC+8)

Informacje o cenie SENATE (SENATE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena SENATE (SENATE) wynosi $0.00216543. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SENATE wahał się między $ 0.00182833 a $ 0.00223201, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SENATE w historii to $ 5.85, a najniższy to $ 0.00103497.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SENATE zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +17.04% w ciągu 24 godzin i o +3.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SENATE (SENATE)

Obecna kapitalizacja rynkowa SENATE wynosi $ 297.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SENATE w obiegu wynosi 137.53M, przy całkowitej podaży 163289542.828217. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 353.59K.

Historia ceny SENATE (SENATE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SENATE do USD wyniosła $ +0.00031523.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SENATE do USD wyniosła $ -0.0012063235.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SENATE do USD wyniosła $ -0.0015534530.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SENATE do USD wyniosła $ -0.005722274979188342.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00031523+17.04%
30 Dni$ -0.0012063235-55.70%
60 dni$ -0.0015534530-71.73%
90 dni$ -0.005722274979188342-72.54%

Co to jest SENATE (SENATE)

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

Zasoby dla SENATE (SENATE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SENATE (w USD)

Jaka będzie wartość SENATE (SENATE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SENATE (SENATE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SENATE.

Sprawdź teraz prognozę ceny SENATE!

SENATE na lokalne waluty

Tokenomika SENATE (SENATE)

Zrozumienie tokenomiki SENATE (SENATE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SENATEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SENATE (SENATE)

Jaka jest dziś wartość SENATE (SENATE)?
Aktualna cena SENATE w USD wynosi 0.00216543USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SENATE do USD?
Aktualna cena SENATE w USD wynosi $ 0.00216543. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SENATE?
Kapitalizacja rynkowa dla SENATE wynosi $ 297.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SENATE w obiegu?
W obiegu SENATE znajduje się 137.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SENATE?
SENATE osiąga ATH w wysokości 5.85 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SENATE?
SENATE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00103497 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SENATE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SENATE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SENATE pójdzie wyżej?
SENATE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SENATE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:10:17 (UTC+8)

