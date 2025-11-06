Informacje o cenie SENATE (SENATE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00182833 $ 0.00182833 $ 0.00182833 Minimum 24h $ 0.00223201 $ 0.00223201 $ 0.00223201 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00182833$ 0.00182833 $ 0.00182833 Maksimum 24h $ 0.00223201$ 0.00223201 $ 0.00223201 Historyczne maksimum $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Najniższa cena $ 0.00103497$ 0.00103497 $ 0.00103497 Zmiana ceny (1H) -0.33% Zmiana ceny (1D) +17.04% Zmiana ceny (7D) +3.66% Zmiana ceny (7D) +3.66%

Aktualna cena SENATE (SENATE) wynosi $0.00216543. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SENATE wahał się między $ 0.00182833 a $ 0.00223201, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SENATE w historii to $ 5.85, a najniższy to $ 0.00103497.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SENATE zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +17.04% w ciągu 24 godzin i o +3.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SENATE (SENATE)

Kapitalizacja rynkowa $ 297.82K$ 297.82K $ 297.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 353.59K$ 353.59K $ 353.59K Podaż w obiegu 137.53M 137.53M 137.53M Całkowita podaż 163,289,542.828217 163,289,542.828217 163,289,542.828217

Obecna kapitalizacja rynkowa SENATE wynosi $ 297.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SENATE w obiegu wynosi 137.53M, przy całkowitej podaży 163289542.828217. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 353.59K.