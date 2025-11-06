Informacje o cenie SEKA (SEKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00015427 $ 0.00015427 $ 0.00015427 Minimum 24h $ 0.00015998 $ 0.00015998 $ 0.00015998 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00015427$ 0.00015427 $ 0.00015427 Maksimum 24h $ 0.00015998$ 0.00015998 $ 0.00015998 Historyczne maksimum $ 0.00128193$ 0.00128193 $ 0.00128193 Najniższa cena $ 0.00014621$ 0.00014621 $ 0.00014621 Zmiana ceny (1H) +0.35% Zmiana ceny (1D) +1.05% Zmiana ceny (7D) -22.23% Zmiana ceny (7D) -22.23%

Aktualna cena SEKA (SEKA) wynosi $0.00015793. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SEKA wahał się między $ 0.00015427 a $ 0.00015998, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SEKA w historii to $ 0.00128193, a najniższy to $ 0.00014621.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SEKA zmieniły się o +0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +1.05% w ciągu 24 godzin i o -22.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SEKA (SEKA)

Kapitalizacja rynkowa $ 156.91K$ 156.91K $ 156.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 156.91K$ 156.91K $ 156.91K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SEKA wynosi $ 156.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SEKA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 156.91K.