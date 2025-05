Co to jest Schrodinger (SGR)

Schrodinger Project is an AI-generated NFT creation platform for creators, projects and users. Anyone can obtain their unique NFTs, created by AI, with the trading abilities on both NFT marketplace and decentralized exchanges.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!