Informacje o cenie Schizodio (SCHIZODIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -8.33% Zmiana ceny (7D) -26.43%

Aktualna cena Schizodio (SCHIZODIO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCHIZODIO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCHIZODIO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCHIZODIO zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -8.33% w ciągu 24 godzin i o -26.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Schizodio (SCHIZODIO)

Kapitalizacja rynkowa $ 109.27K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 109.27K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Schizodio wynosi $ 109.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCHIZODIO w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 109.27K.