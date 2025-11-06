Informacje o cenie Satoxcoin (SATOX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01402414$ 0.01402414 $ 0.01402414 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.18% Zmiana ceny (1D) +10.02% Zmiana ceny (7D) +23.60% Zmiana ceny (7D) +23.60%

Aktualna cena Satoxcoin (SATOX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SATOX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SATOX w historii to $ 0.01402414, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SATOX zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +10.02% w ciągu 24 godzin i o +23.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Satoxcoin (SATOX)

Kapitalizacja rynkowa $ 42.28K$ 42.28K $ 42.28K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 42.43K$ 42.43K $ 42.43K Podaż w obiegu 3.72B 3.72B 3.72B Całkowita podaż 3,731,991,041.5624213 3,731,991,041.5624213 3,731,991,041.5624213

Obecna kapitalizacja rynkowa Satoxcoin wynosi $ 42.28K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SATOX w obiegu wynosi 3.72B, przy całkowitej podaży 3731991041.5624213. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.43K.