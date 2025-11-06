GiełdaDEX+
Aktualna cena SatoshitCoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SATOSHIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SATOSHIT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SATOSHIT

Informacje o cenie SATOSHIT

Czym jest SATOSHIT

Oficjalna strona internetowa SATOSHIT

Tokenomika SATOSHIT

Prognoza cen SATOSHIT

Logo SatoshitCoin

Cena SatoshitCoin (SATOSHIT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SATOSHIT do USD:

--
----
0.00%1D
USD
SatoshitCoin (SATOSHIT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SatoshitCoin (SATOSHIT) (USD)

Aktualna cena SatoshitCoin (SATOSHIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SATOSHIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SATOSHIT w historii to $ 0.03706577, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SATOSHIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SatoshitCoin (SATOSHIT)

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

$ 15.15K
$ 15.15K$ 15.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SatoshitCoin wynosi $ 15.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SATOSHIT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.15K.

Historia ceny SatoshitCoin (SATOSHIT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SatoshitCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SatoshitCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SatoshitCoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SatoshitCoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-16.08%
60 dni$ 0-34.34%
90 dni$ 0--

Co to jest SatoshitCoin (SATOSHIT)

Stop fighting, Shits Out

What the hell is this?

Satoshi disappeared. He went to take a shit and never came back.

Is he really gone?

Look for clues rich in fiber on the public toilet wall.

$SATOSHIT is the first meme coin created to commemorate emissions exceeding the white paper itself—a movement driven by intestinal peristalsis. There is no proof-of-work here. We only recognize proof-of-excretion.

If you feel stomach discomfort, we strongly recommend adopting the squat strategy. If you enjoy the constipation brought on by long-term holding, feel free. Either way, this is gold—faith directly flushed out from the intestines.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SatoshitCoin (SATOSHIT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SatoshitCoin (w USD)

Jaka będzie wartość SatoshitCoin (SATOSHIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SatoshitCoin (SATOSHIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SatoshitCoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny SatoshitCoin!

SATOSHIT na lokalne waluty

Tokenomika SatoshitCoin (SATOSHIT)

Zrozumienie tokenomiki SatoshitCoin (SATOSHIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SATOSHITjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SatoshitCoin (SATOSHIT)

Jaka jest dziś wartość SatoshitCoin (SATOSHIT)?
Aktualna cena SATOSHIT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SATOSHIT do USD?
Aktualna cena SATOSHIT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SatoshitCoin?
Kapitalizacja rynkowa dla SATOSHIT wynosi $ 15.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SATOSHIT w obiegu?
W obiegu SATOSHIT znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SATOSHIT?
SATOSHIT osiąga ATH w wysokości 0.03706577 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SATOSHIT?
SATOSHIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SATOSHIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SATOSHIT wynosi -- USD.
Czy w tym roku SATOSHIT pójdzie wyżej?
SATOSHIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SATOSHIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SatoshitCoin (SATOSHIT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

