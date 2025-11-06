Informacje o cenie Satfi ($SATFI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00211032 Maksimum 24h $ 0.00218209 Historyczne maksimum $ 0.0183037 Najniższa cena $ 0.00202612 Zmiana ceny (1H) +0.27% Zmiana ceny (1D) +1.63% Zmiana ceny (7D) -6.58%

Aktualna cena Satfi ($SATFI) wynosi $0.00215405. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $SATFI wahał się między $ 0.00211032 a $ 0.00218209, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $SATFI w historii to $ 0.0183037, a najniższy to $ 0.00202612.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $SATFI zmieniły się o +0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +1.63% w ciągu 24 godzin i o -6.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Satfi ($SATFI)

Kapitalizacja rynkowa $ 214.99K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 214.99K Podaż w obiegu 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Satfi wynosi $ 214.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $SATFI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 214.99K.