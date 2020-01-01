Tokenomika Santawifhat (SANTA)

Tokenomika Santawifhat (SANTA)

Odkryj kluczowe informacje o Santawifhat (SANTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Santawifhat (SANTA)

This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.

Oficjalna strona internetowa:
https://santawifhat.lol/

Tokenomika i analiza cenowa Santawifhat (SANTA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Santawifhat (SANTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 140.38K
$ 140.38K$ 140.38K
Całkowita podaż:
$ 998.43M
$ 998.43M$ 998.43M
Podaż w obiegu:
$ 998.43M
$ 998.43M$ 998.43M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 140.38K
$ 140.38K$ 140.38K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00014111
$ 0.00014111$ 0.00014111

Tokenomika Santawifhat (SANTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Santawifhat (SANTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SANTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SANTA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSANTA tokenomikę, poznaj cenę tokena SANTAna żywo!

Prognoza ceny SANTA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SANTA? Nasza strona z prognozami cen SANTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.