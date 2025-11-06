Informacje o cenie Salute (SLT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00028934$ 0.00028934 $ 0.00028934 Najniższa cena $ 0.00002581$ 0.00002581 $ 0.00002581 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -3.57% Zmiana ceny (7D) -3.57%

Aktualna cena Salute (SLT) wynosi $0.00007644. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLT w historii to $ 0.00028934, a najniższy to $ 0.00002581.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -3.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Salute (SLT)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Podaż w obiegu 100.00B 100.00B 100.00B Całkowita podaż 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Salute wynosi $ 7.64M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLT w obiegu wynosi 100.00B, przy całkowitej podaży 100000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.64M.