Informacje o cenie Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00119339 $ 0.00119339 $ 0.00119339 Minimum 24h $ 0.00132876 $ 0.00132876 $ 0.00132876 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00119339$ 0.00119339 $ 0.00119339 Maksimum 24h $ 0.00132876$ 0.00132876 $ 0.00132876 Historyczne maksimum $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +2.52% Zmiana ceny (1D) -6.44% Zmiana ceny (7D) -17.23% Zmiana ceny (7D) -17.23%

Aktualna cena Sage by Virtuals (SAGE) wynosi $0.00122985. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAGE wahał się między $ 0.00119339 a $ 0.00132876, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAGE w historii to $ 0.00686891, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAGE zmieniły się o +2.52% w ciągu ostatniej godziny, o -6.44% w ciągu 24 godzin i o -17.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sage by Virtuals (SAGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sage by Virtuals wynosi $ 1.23M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAGE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.23M.