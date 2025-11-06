GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena SafuLauncher to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SAFU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAFU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena SafuLauncher to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SAFU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SAFU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SAFU

Informacje o cenie SAFU

Czym jest SAFU

Biała księga SAFU

Oficjalna strona internetowa SAFU

Tokenomika SAFU

Prognoza cen SAFU

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo SafuLauncher

Cena SafuLauncher (SAFU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SAFU do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SafuLauncher (SAFU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:32 (UTC+8)

Informacje o cenie SafuLauncher (SAFU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-25.80%

-25.80%

Aktualna cena SafuLauncher (SAFU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SAFU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SAFU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SAFU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -25.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SafuLauncher (SAFU)

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

--
----

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SafuLauncher wynosi $ 7.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SAFU w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.07K.

Historia ceny SafuLauncher (SAFU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SafuLauncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SafuLauncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SafuLauncher do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SafuLauncher do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-60.81%
60 dni$ 0-87.02%
90 dni$ 0--

Co to jest SafuLauncher (SAFU)

SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required.

Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SafuLauncher (SAFU)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SafuLauncher (w USD)

Jaka będzie wartość SafuLauncher (SAFU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SafuLauncher (SAFU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SafuLauncher.

Sprawdź teraz prognozę ceny SafuLauncher!

SAFU na lokalne waluty

Tokenomika SafuLauncher (SAFU)

Zrozumienie tokenomiki SafuLauncher (SAFU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SAFUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SafuLauncher (SAFU)

Jaka jest dziś wartość SafuLauncher (SAFU)?
Aktualna cena SAFU w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SAFU do USD?
Aktualna cena SAFU w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SafuLauncher?
Kapitalizacja rynkowa dla SAFU wynosi $ 7.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SAFU w obiegu?
W obiegu SAFU znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SAFU?
SAFU osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SAFU?
SAFU zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SAFU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SAFU wynosi -- USD.
Czy w tym roku SAFU pójdzie wyżej?
SAFU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SAFU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:23:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SafuLauncher (SAFU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,375.75
$103,375.75$103,375.75

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.46
$3,391.46$3,391.46

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.28
$159.28$159.28

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,375.75
$103,375.75$103,375.75

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.46
$3,391.46$3,391.46

-0.20%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3277
$2.3277$2.3277

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.28
$159.28$159.28

-0.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0813
$1.0813$1.0813

-0.35%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.019999
$0.019999$0.019999

+1,899.90%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000959
$0.0000000959$0.0000000959

+535.09%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2171
$0.2171$0.2171

+334.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006174
$0.000006174$0.000006174

+227.01%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25087
$0.25087$0.25087

+97.89%