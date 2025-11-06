Informacje o cenie Sacabam (SCB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.18% Zmiana ceny (1D) -0.90% Zmiana ceny (7D) -20.68% Zmiana ceny (7D) -20.68%

Aktualna cena Sacabam (SCB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCB zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.90% w ciągu 24 godzin i o -20.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sacabam (SCB)

Kapitalizacja rynkowa $ 78.00K$ 78.00K $ 78.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 91.76K$ 91.76K $ 91.76K Podaż w obiegu 39.95T 39.95T 39.95T Całkowita podaż 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sacabam wynosi $ 78.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCB w obiegu wynosi 39.95T, przy całkowitej podaży 47000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 91.76K.