Informacje o cenie Rusk Token (RUSK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.94% Zmiana ceny (7D) -15.28% Zmiana ceny (7D) -15.28%

Aktualna cena Rusk Token (RUSK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUSK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUSK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUSK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.94% w ciągu 24 godzin i o -15.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rusk Token (RUSK)

Kapitalizacja rynkowa $ 508.33K$ 508.33K $ 508.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 508.33K$ 508.33K $ 508.33K Podaż w obiegu 938.45M 938.45M 938.45M Całkowita podaż 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

Obecna kapitalizacja rynkowa Rusk Token wynosi $ 508.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUSK w obiegu wynosi 938.45M, przy całkowitej podaży 938448482.3651226. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 508.33K.