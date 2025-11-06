Informacje o cenie Runnit (RUNNIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0.00184201 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +1.75% Zmiana ceny (7D) -39.00%

Aktualna cena Runnit (RUNNIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUNNIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUNNIT w historii to $ 0.00184201, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUNNIT zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +1.75% w ciągu 24 godzin i o -39.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Runnit (RUNNIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 151.87K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 151.87K Podaż w obiegu 984.03M Całkowita podaż 984,031,304.8837429

Obecna kapitalizacja rynkowa Runnit wynosi $ 151.87K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUNNIT w obiegu wynosi 984.03M, przy całkowitej podaży 984031304.8837429. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 151.87K.