Informacje o cenie Rue Cat (RUECAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +3.26% Zmiana ceny (7D) -6.30% Zmiana ceny (7D) -6.30%

Aktualna cena Rue Cat (RUECAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUECAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUECAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUECAT zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +3.26% w ciągu 24 godzin i o -6.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rue Cat (RUECAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 50.43K$ 50.43K $ 50.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 50.43K$ 50.43K $ 50.43K Podaż w obiegu 572.28M 572.28M 572.28M Całkowita podaż 572,277,599.956837 572,277,599.956837 572,277,599.956837

Obecna kapitalizacja rynkowa Rue Cat wynosi $ 50.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUECAT w obiegu wynosi 572.28M, przy całkowitej podaży 572277599.956837. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.43K.