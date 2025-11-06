GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Rue Cat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RUECAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RUECAT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Rue Cat to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RUECAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RUECAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RUECAT

Informacje o cenie RUECAT

Czym jest RUECAT

Oficjalna strona internetowa RUECAT

Tokenomika RUECAT

Prognoza cen RUECAT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Rue Cat

Cena Rue Cat (RUECAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RUECAT do USD:

--
----
+3.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Rue Cat (RUECAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:22:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Rue Cat (RUECAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+3.26%

-6.30%

-6.30%

Aktualna cena Rue Cat (RUECAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUECAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUECAT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUECAT zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +3.26% w ciągu 24 godzin i o -6.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rue Cat (RUECAT)

$ 50.43K
$ 50.43K$ 50.43K

--
----

$ 50.43K
$ 50.43K$ 50.43K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,599.956837
572,277,599.956837 572,277,599.956837

Obecna kapitalizacja rynkowa Rue Cat wynosi $ 50.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUECAT w obiegu wynosi 572.28M, przy całkowitej podaży 572277599.956837. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.43K.

Historia ceny Rue Cat (RUECAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rue Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rue Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rue Cat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rue Cat do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.26%
30 Dni$ 0-76.48%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Rue Cat (RUECAT)

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Rue Cat (RUECAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Rue Cat (w USD)

Jaka będzie wartość Rue Cat (RUECAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rue Cat (RUECAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rue Cat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rue Cat!

RUECAT na lokalne waluty

Tokenomika Rue Cat (RUECAT)

Zrozumienie tokenomiki Rue Cat (RUECAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RUECATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rue Cat (RUECAT)

Jaka jest dziś wartość Rue Cat (RUECAT)?
Aktualna cena RUECAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RUECAT do USD?
Aktualna cena RUECAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rue Cat?
Kapitalizacja rynkowa dla RUECAT wynosi $ 50.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RUECAT w obiegu?
W obiegu RUECAT znajduje się 572.28M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RUECAT?
RUECAT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RUECAT?
RUECAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RUECAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RUECAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku RUECAT pójdzie wyżej?
RUECAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RUECAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:22:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Rue Cat (RUECAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,372.00
$103,372.00$103,372.00

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.82
$3,389.82$3,389.82

-0.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.74
$1,477.74$1,477.74

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,372.00
$103,372.00$103,372.00

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.82
$3,389.82$3,389.82

-0.25%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3278
$2.3278$2.3278

+2.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.30
$159.30$159.30

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0801
$1.0801$1.0801

-0.46%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018648
$0.018648$0.018648

+1,764.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000990
$0.0000000990$0.0000000990

+555.62%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2159
$0.2159$0.2159

+331.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006048
$0.000006048$0.000006048

+220.33%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24800
$0.24800$0.24800

+95.62%