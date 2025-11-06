Informacje o cenie Rowan Coin (RWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00169943 $ 0.00169943 $ 0.00169943 Minimum 24h $ 0.00299998 $ 0.00299998 $ 0.00299998 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00169943$ 0.00169943 $ 0.00169943 Maksimum 24h $ 0.00299998$ 0.00299998 $ 0.00299998 Historyczne maksimum $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -43.33% Zmiana ceny (7D) -8.12% Zmiana ceny (7D) -8.12%

Aktualna cena Rowan Coin (RWN) wynosi $0.00169977. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RWN wahał się między $ 0.00169943 a $ 0.00299998, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RWN w historii to $ 0.364176, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RWN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -43.33% w ciągu 24 godzin i o -8.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rowan Coin (RWN)

Kapitalizacja rynkowa $ 331.46K$ 331.46K $ 331.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 926.38K$ 926.38K $ 926.38K Podaż w obiegu 195.00M 195.00M 195.00M Całkowita podaż 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Rowan Coin wynosi $ 331.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RWN w obiegu wynosi 195.00M, przy całkowitej podaży 545000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 926.38K.