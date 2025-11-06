GiełdaDEX+
Cena Rowan Coin (RWN)

$0.00169977
Rowan Coin (RWN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Rowan Coin (RWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00169943
Minimum 24h
$ 0.00299998
Maksimum 24h

$ 0.00169943
$ 0.00299998
$ 0.364176
$ 0
-43.33%

-8.12%

-8.12%

Aktualna cena Rowan Coin (RWN) wynosi $0.00169977. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RWN wahał się między $ 0.00169943 a $ 0.00299998, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RWN w historii to $ 0.364176, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RWN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -43.33% w ciągu 24 godzin i o -8.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rowan Coin (RWN)

--
$ 926.38K
195.00M
545,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Rowan Coin wynosi $ 331.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RWN w obiegu wynosi 195.00M, przy całkowitej podaży 545000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 926.38K.

Historia ceny Rowan Coin (RWN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rowan Coin do USD wyniosła $ -0.001299906762208359.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rowan Coin do USD wyniosła $ -0.0012017725.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rowan Coin do USD wyniosła $ +0.0040778711.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rowan Coin do USD wyniosła $ -0.001009298347743066.

Co to jest Rowan Coin (RWN)

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

Prognoza ceny Rowan Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Rowan Coin (RWN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rowan Coin (RWN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rowan Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rowan Coin!

RWN na lokalne waluty

Tokenomika Rowan Coin (RWN)

Zrozumienie tokenomiki Rowan Coin (RWN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RWNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rowan Coin (RWN)

Jaka jest dziś wartość Rowan Coin (RWN)?
Aktualna cena RWN w USD wynosi 0.00169977USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RWN do USD?
Aktualna cena RWN w USD wynosi $ 0.00169977. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rowan Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla RWN wynosi $ 331.46K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RWN w obiegu?
W obiegu RWN znajduje się 195.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RWN?
RWN osiąga ATH w wysokości 0.364176 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RWN?
RWN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RWN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RWN wynosi -- USD.
Czy w tym roku RWN pójdzie wyżej?
RWN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RWN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:09:33 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

