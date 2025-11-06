Informacje o cenie ROLLHUB (RHUB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.14% Zmiana ceny (1D) +20.03% Zmiana ceny (7D) +2.71% Zmiana ceny (7D) +2.71%

Aktualna cena ROLLHUB (RHUB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RHUB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RHUB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RHUB zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +20.03% w ciągu 24 godzin i o +2.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ROLLHUB (RHUB)

Kapitalizacja rynkowa $ 212.26K$ 212.26K $ 212.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 212.26K$ 212.26K $ 212.26K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

Obecna kapitalizacja rynkowa ROLLHUB wynosi $ 212.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RHUB w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999998960.067986. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.26K.