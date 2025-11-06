GiełdaDEX+
Aktualna cena Robotexon to 0.00338121 USD. Śledź aktualizacje cen ROX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ROX łatwo w MEXC już teraz.

Nienotowany

Aktualna cena 1 ROX do USD:

$0.00339185
$0.00339185$0.00339185
+8.60%1D
mexc
USD
Robotexon (ROX) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Robotexon (ROX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00306721
$ 0.00306721$ 0.00306721
Minimum 24h
$ 0.00344731
$ 0.00344731$ 0.00344731
Maksimum 24h

$ 0.00306721
$ 0.00306721$ 0.00306721

$ 0.00344731
$ 0.00344731$ 0.00344731

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.00291126
$ 0.00291126$ 0.00291126

+1.10%

+8.31%

-25.94%

-25.94%

Aktualna cena Robotexon (ROX) wynosi $0.00338121. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROX wahał się między $ 0.00306721 a $ 0.00344731, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROX w historii to $ 0.03880303, a najniższy to $ 0.00291126.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROX zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +8.31% w ciągu 24 godzin i o -25.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robotexon (ROX)

$ 236.66K
$ 236.66K$ 236.66K

--
----

$ 338.09K
$ 338.09K$ 338.09K

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Robotexon wynosi $ 236.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROX w obiegu wynosi 70.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 338.09K.

Historia ceny Robotexon (ROX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Robotexon do USD wyniosła $ +0.00025948.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Robotexon do USD wyniosła $ -0.0023783096.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Robotexon do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Robotexon do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00025948+8.31%
30 Dni$ -0.0023783096-70.33%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence.

Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties.

At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one.

Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Robotexon (w USD)

Jaka będzie wartość Robotexon (ROX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Robotexon (ROX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Robotexon.

Sprawdź teraz prognozę ceny Robotexon!

ROX na lokalne waluty

Tokenomika Robotexon (ROX)

Zrozumienie tokenomiki Robotexon (ROX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ROXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Robotexon (ROX)

Jaka jest dziś wartość Robotexon (ROX)?
Aktualna cena ROX w USD wynosi 0.00338121USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ROX do USD?
Aktualna cena ROX w USD wynosi $ 0.00338121. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robotexon?
Kapitalizacja rynkowa dla ROX wynosi $ 236.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ROX w obiegu?
W obiegu ROX znajduje się 70.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ROX?
ROX osiąga ATH w wysokości 0.03880303 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ROX?
ROX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00291126 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ROX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ROX wynosi -- USD.
Czy w tym roku ROX pójdzie wyżej?
ROX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ROX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Robotexon (ROX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

