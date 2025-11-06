Informacje o cenie Robotexon (ROX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00306721 $ 0.00306721 $ 0.00306721 Minimum 24h $ 0.00344731 $ 0.00344731 $ 0.00344731 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00306721$ 0.00306721 $ 0.00306721 Maksimum 24h $ 0.00344731$ 0.00344731 $ 0.00344731 Historyczne maksimum $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Najniższa cena $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Zmiana ceny (1H) +1.10% Zmiana ceny (1D) +8.31% Zmiana ceny (7D) -25.94% Zmiana ceny (7D) -25.94%

Aktualna cena Robotexon (ROX) wynosi $0.00338121. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ROX wahał się między $ 0.00306721 a $ 0.00344731, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ROX w historii to $ 0.03880303, a najniższy to $ 0.00291126.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ROX zmieniły się o +1.10% w ciągu ostatniej godziny, o +8.31% w ciągu 24 godzin i o -25.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robotexon (ROX)

Kapitalizacja rynkowa $ 236.66K$ 236.66K $ 236.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 338.09K$ 338.09K $ 338.09K Podaż w obiegu 70.00M 70.00M 70.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Robotexon wynosi $ 236.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ROX w obiegu wynosi 70.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 338.09K.