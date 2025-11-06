Informacje o cenie Roadmap Coin (RDMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.07% Zmiana ceny (1D) +1.59% Zmiana ceny (7D) -9.40% Zmiana ceny (7D) -9.40%

Aktualna cena Roadmap Coin (RDMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RDMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RDMP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RDMP zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.59% w ciągu 24 godzin i o -9.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Roadmap Coin (RDMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Podaż w obiegu 999.76M 999.76M 999.76M Całkowita podaż 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

Obecna kapitalizacja rynkowa Roadmap Coin wynosi $ 8.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RDMP w obiegu wynosi 999.76M, przy całkowitej podaży 999761852.0453618. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.61K.