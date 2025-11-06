GiełdaDEX+
Aktualna cena Roadmap Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RDMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RDMP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Roadmap Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RDMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RDMP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RDMP

Informacje o cenie RDMP

Czym jest RDMP

Oficjalna strona internetowa RDMP

Tokenomika RDMP

Prognoza cen RDMP

Cena Roadmap Coin (RDMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RDMP do USD:

--
----
+1.50%1D
mexc
Roadmap Coin (RDMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Roadmap Coin (RDMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.59%

-9.40%

-9.40%

Aktualna cena Roadmap Coin (RDMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RDMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RDMP w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RDMP zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.59% w ciągu 24 godzin i o -9.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Roadmap Coin (RDMP)

$ 8.61K
$ 8.61K$ 8.61K

--
----

$ 8.61K
$ 8.61K$ 8.61K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453618
999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

Obecna kapitalizacja rynkowa Roadmap Coin wynosi $ 8.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RDMP w obiegu wynosi 999.76M, przy całkowitej podaży 999761852.0453618. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.61K.

Historia ceny Roadmap Coin (RDMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Roadmap Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Roadmap Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Roadmap Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Roadmap Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.59%
30 Dni$ 0-27.73%
60 dni$ 0-34.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Roadmap Coin (RDMP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Roadmap Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Roadmap Coin (RDMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Roadmap Coin (RDMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Roadmap Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Roadmap Coin!

RDMP na lokalne waluty

Tokenomika Roadmap Coin (RDMP)

Zrozumienie tokenomiki Roadmap Coin (RDMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RDMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Roadmap Coin (RDMP)

Jaka jest dziś wartość Roadmap Coin (RDMP)?
Aktualna cena RDMP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RDMP do USD?
Aktualna cena RDMP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Roadmap Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla RDMP wynosi $ 8.61K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RDMP w obiegu?
W obiegu RDMP znajduje się 999.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RDMP?
RDMP osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RDMP?
RDMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RDMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RDMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku RDMP pójdzie wyżej?
RDMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RDMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:21:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Roadmap Coin (RDMP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

