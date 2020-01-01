Poznaj tokenomikę Rings scBTC (SCBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Rings scBTC (SCBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SCBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Rings scBTC (SCBTC) / Tokenomika / Tokenomika Rings scBTC (SCBTC) Odkryj kluczowe informacje o Rings scBTC (SCBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Rings scBTC (SCBTC) Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Oficjalna strona internetowa: https://rings.money/ Kup SCBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Rings scBTC (SCBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rings scBTC (SCBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.72M Całkowita podaż: $ 265.63 Podaż w obiegu: $ 265.63 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.72M Historyczne maksimum: $ 123,480 Historyczne minimum: $ 74,083 Aktualna cena: $ 111,892 Dowiedz się więcej o cenie Rings scBTC (SCBTC) Tokenomika Rings scBTC (SCBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rings scBTC (SCBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena SCBTCna żywo! Prognoza ceny SCBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCBTC? Nasza strona z prognozami cen SCBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCBTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.