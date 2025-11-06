Informacje o cenie RingDAO (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.30361 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.17% Zmiana ceny (1D) +3.04% Zmiana ceny (7D) -18.56%

Aktualna cena RingDAO (RING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 0.30361, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o +1.17% w ciągu ostatniej godziny, o +3.04% w ciągu 24 godzin i o -18.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RingDAO (RING)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.61M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.00M Podaż w obiegu 1.70B Całkowita podaż 2,099,840,197.0

Obecna kapitalizacja rynkowa RingDAO wynosi $ 1.61M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 1.70B, przy całkowitej podaży 2099840197.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.00M.