Aktualna cena RingDAO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RING łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena RingDAO to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RING do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RING łatwo w MEXC już teraz.

Cena RingDAO (RING)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RING do USD:

$0.00095021
+3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
RingDAO (RING) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie RingDAO (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.30361
$ 0
+1.17%

+3.04%

-18.56%

-18.56%

Aktualna cena RingDAO (RING) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 0.30361, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o +1.17% w ciągu ostatniej godziny, o +3.04% w ciągu 24 godzin i o -18.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RingDAO (RING)

$ 1.61M
--
$ 2.00M
1.70B
2,099,840,197.0
Obecna kapitalizacja rynkowa RingDAO wynosi $ 1.61M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 1.70B, przy całkowitej podaży 2099840197.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.00M.

Historia ceny RingDAO (RING) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny RingDAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny RingDAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny RingDAO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny RingDAO do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.04%
30 Dni$ 0-30.44%
60 dni$ 0-31.23%
90 dni$ 0--

Co to jest RingDAO (RING)

RingDAO is a venture DAO focused on DeFi and DAO applications within the Web3 space. It has fostered the development of applications such as Helixbox (https://helixbox.ai), DeGov.AI (https://degov.ai), Darwinia Network (https://darwinia.network), and others. RING serves as the governance token for RingDAO and is widely utilized across its projects. RING is used to capture value within our decentralized system, establish decentralized governance, and unite all RING holders in collectively advancing the ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny RingDAO (w USD)

Jaka będzie wartość RingDAO (RING) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w RingDAO (RING) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla RingDAO.

Sprawdź teraz prognozę ceny RingDAO!

RING na lokalne waluty

Tokenomika RingDAO (RING)

Zrozumienie tokenomiki RingDAO (RING) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RINGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące RingDAO (RING)

Jaka jest dziś wartość RingDAO (RING)?
Aktualna cena RING w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RING do USD?
Aktualna cena RING w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa RingDAO?
Kapitalizacja rynkowa dla RING wynosi $ 1.61M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RING w obiegu?
W obiegu RING znajduje się 1.70B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RING?
RING osiąga ATH w wysokości 0.30361 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RING?
RING zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RING?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RING wynosi -- USD.
Czy w tym roku RING pójdzie wyżej?
RING może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RING, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe RingDAO (RING)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

