Informacje o cenie Ring AI (RING) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00230058 $ 0.00230058 $ 0.00230058 Minimum 24h $ 0.00255575 $ 0.00255575 $ 0.00255575 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00230058$ 0.00230058 $ 0.00230058 Maksimum 24h $ 0.00255575$ 0.00255575 $ 0.00255575 Historyczne maksimum $ 0.87041$ 0.87041 $ 0.87041 Najniższa cena $ 0.00129543$ 0.00129543 $ 0.00129543 Zmiana ceny (1H) -2.44% Zmiana ceny (1D) -5.44% Zmiana ceny (7D) +38.42% Zmiana ceny (7D) +38.42%

Aktualna cena Ring AI (RING) wynosi $0.00237639. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RING wahał się między $ 0.00230058 a $ 0.00255575, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RING w historii to $ 0.87041, a najniższy to $ 0.00129543.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RING zmieniły się o -2.44% w ciągu ostatniej godziny, o -5.44% w ciągu 24 godzin i o +38.42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ring AI (RING)

Kapitalizacja rynkowa $ 236.75K$ 236.75K $ 236.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 236.75K$ 236.75K $ 236.75K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ring AI wynosi $ 236.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RING w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 236.75K.