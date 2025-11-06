GiełdaDEX+
Aktualna cena Ridotto to 0.00263461 USD. Śledź aktualizacje cen RDT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RDT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RDT

Informacje o cenie RDT

Czym jest RDT

Oficjalna strona internetowa RDT

Tokenomika RDT

Prognoza cen RDT

Logo Ridotto

Cena Ridotto (RDT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RDT do USD:

$0.00263461
+3.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Ridotto (RDT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:08:34 (UTC+8)

Informacje o cenie Ridotto (RDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0025193
Minimum 24h
$ 0.0027045
Maksimum 24h

$ 0.0025193
$ 0.0027045
$ 1.51
$ 0.0025193
--

+3.79%

-56.49%

-56.49%

Aktualna cena Ridotto (RDT) wynosi $0.00263461. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RDT wahał się między $ 0.0025193 a $ 0.0027045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RDT w historii to $ 1.51, a najniższy to $ 0.0025193.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RDT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.79% w ciągu 24 godzin i o -56.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ridotto (RDT)

$ 829.27K
--
$ 1.32M
314.76M
500,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Ridotto wynosi $ 829.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RDT w obiegu wynosi 314.76M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.32M.

Historia ceny Ridotto (RDT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ridotto do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ridotto do USD wyniosła $ -0.0009336907.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ridotto do USD wyniosła $ -0.0009604892.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ridotto do USD wyniosła $ -0.0013958631398550465.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.79%
30 Dni$ -0.0009336907-35.43%
60 dni$ -0.0009604892-36.45%
90 dni$ -0.0013958631398550465-34.63%

Co to jest Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain gambling and lottery protocol based on complete transparency, anonymity, security, and fairness. Our approach is to provide an open protocol driven by the community, where users can play, build, and even bankroll casino games, thus earning generous liquidity. Ridotto’s overarching goal is to elevate the user to the role of “house,” thereby offering a fully scalable alternative to centralized online gambling. Beyond our vibrant flagship casino, we will unleash retail ingenuity by giving users the decentralized infrastructure to experiment and evolve the gambling ecosystem

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ridotto (RDT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ridotto (w USD)

Jaka będzie wartość Ridotto (RDT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ridotto (RDT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ridotto.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ridotto!

RDT na lokalne waluty

Tokenomika Ridotto (RDT)

Zrozumienie tokenomiki Ridotto (RDT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RDTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ridotto (RDT)

Jaka jest dziś wartość Ridotto (RDT)?
Aktualna cena RDT w USD wynosi 0.00263461USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RDT do USD?
Aktualna cena RDT w USD wynosi $ 0.00263461. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ridotto?
Kapitalizacja rynkowa dla RDT wynosi $ 829.27K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RDT w obiegu?
W obiegu RDT znajduje się 314.76M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RDT?
RDT osiąga ATH w wysokości 1.51 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RDT?
RDT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0025193 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RDT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RDT wynosi -- USD.
Czy w tym roku RDT pójdzie wyżej?
RDT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RDT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:08:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ridotto (RDT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,599.77
$3,430.86
$162.13
$0.9999
$1,477.40
$103,599.77
$3,430.86
$2.3511
$162.13
$1.1555
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03512
$0.00374
$0.000016428
$0.2242
$0.0000000588
$1.4308
$0.01871
