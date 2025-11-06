Informacje o cenie Ridotto (RDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0025193 $ 0.0025193 $ 0.0025193 Minimum 24h $ 0.0027045 $ 0.0027045 $ 0.0027045 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0025193$ 0.0025193 $ 0.0025193 Maksimum 24h $ 0.0027045$ 0.0027045 $ 0.0027045 Historyczne maksimum $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Najniższa cena $ 0.0025193$ 0.0025193 $ 0.0025193 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.79% Zmiana ceny (7D) -56.49% Zmiana ceny (7D) -56.49%

Aktualna cena Ridotto (RDT) wynosi $0.00263461. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RDT wahał się między $ 0.0025193 a $ 0.0027045, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RDT w historii to $ 1.51, a najniższy to $ 0.0025193.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RDT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.79% w ciągu 24 godzin i o -56.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ridotto (RDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 829.27K$ 829.27K $ 829.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Podaż w obiegu 314.76M 314.76M 314.76M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ridotto wynosi $ 829.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RDT w obiegu wynosi 314.76M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.32M.