Informacje o cenie Rico (RICO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -1.64% Zmiana ceny (7D) -22.35% Zmiana ceny (7D) -22.35%

Aktualna cena Rico (RICO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RICO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RICO w historii to $ 0.00498677, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RICO zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -1.64% w ciągu 24 godzin i o -22.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rico (RICO)

Kapitalizacja rynkowa $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Podaż w obiegu 999.72M 999.72M 999.72M Całkowita podaż 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Obecna kapitalizacja rynkowa Rico wynosi $ 25.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RICO w obiegu wynosi 999.72M, przy całkowitej podaży 999722611.4. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 25.23K.