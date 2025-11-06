Informacje o cenie Ribbit Meme (RIBBIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +2.22% Zmiana ceny (7D) -14.16% Zmiana ceny (7D) -14.16%

Aktualna cena Ribbit Meme (RIBBIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIBBIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIBBIT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIBBIT zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +2.22% w ciągu 24 godzin i o -14.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ribbit Meme (RIBBIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 267.64K$ 267.64K $ 267.64K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 267.64K$ 267.64K $ 267.64K Podaż w obiegu 420.69T 420.69T 420.69T Całkowita podaż 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ribbit Meme wynosi $ 267.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIBBIT w obiegu wynosi 420.69T, przy całkowitej podaży 420690000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 267.64K.