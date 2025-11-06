GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Retsa to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETSA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETSA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Retsa to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RETSA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETSA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RETSA

Informacje o cenie RETSA

Czym jest RETSA

Oficjalna strona internetowa RETSA

Tokenomika RETSA

Prognoza cen RETSA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Retsa

Cena Retsa (RETSA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RETSA do USD:

--
----
+0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Retsa (RETSA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Retsa (RETSA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194489
$ 0.00194489$ 0.00194489

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+0.13%

-16.43%

-16.43%

Aktualna cena Retsa (RETSA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETSA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETSA w historii to $ 0.00194489, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETSA zmieniły się o +0.41% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o -16.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Retsa (RETSA)

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

--
----

$ 6.14K
$ 6.14K$ 6.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Retsa wynosi $ 6.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETSA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.

Historia ceny Retsa (RETSA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Retsa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Retsa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Retsa do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Retsa do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.13%
30 Dni$ 0-42.76%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Retsa (RETSA)

Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project’s core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Retsa (RETSA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Retsa (w USD)

Jaka będzie wartość Retsa (RETSA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Retsa (RETSA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Retsa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Retsa!

RETSA na lokalne waluty

Tokenomika Retsa (RETSA)

Zrozumienie tokenomiki Retsa (RETSA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RETSAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Retsa (RETSA)

Jaka jest dziś wartość Retsa (RETSA)?
Aktualna cena RETSA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RETSA do USD?
Aktualna cena RETSA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Retsa?
Kapitalizacja rynkowa dla RETSA wynosi $ 6.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RETSA w obiegu?
W obiegu RETSA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RETSA?
RETSA osiąga ATH w wysokości 0.00194489 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RETSA?
RETSA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RETSA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RETSA wynosi -- USD.
Czy w tym roku RETSA pójdzie wyżej?
RETSA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RETSA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Retsa (RETSA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,364.99
$103,364.99$103,364.99

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.10
$3,391.10$3,391.10

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.78
$1,477.78$1,477.78

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,364.99
$103,364.99$103,364.99

-0.34%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.10
$3,391.10$3,391.10

-0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3302
$2.3302$2.3302

+2.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.31
$159.31$159.31

-0.75%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0826
$1.0826$1.0826

-0.23%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.019065
$0.019065$0.019065

+1,806.50%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000950
$0.0000000950$0.0000000950

+529.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2160
$0.2160$0.2160

+332.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006069
$0.000006069$0.000006069

+221.45%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25043
$0.25043$0.25043

+97.54%