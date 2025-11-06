Informacje o cenie Retsa (RETSA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00194489$ 0.00194489 $ 0.00194489 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.41% Zmiana ceny (1D) +0.13% Zmiana ceny (7D) -16.43% Zmiana ceny (7D) -16.43%

Aktualna cena Retsa (RETSA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETSA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETSA w historii to $ 0.00194489, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETSA zmieniły się o +0.41% w ciągu ostatniej godziny, o +0.13% w ciągu 24 godzin i o -16.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Retsa (RETSA)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Retsa wynosi $ 6.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETSA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.14K.