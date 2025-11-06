Informacje o cenie reterd (RETERD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00013966 Maksimum 24h $ 0.00020239 Historyczne maksimum $ 0.00098339 Najniższa cena $ 0.00009164 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -30.03% Zmiana ceny (7D) -17.19%

Aktualna cena reterd (RETERD) wynosi $0.00013985. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETERD wahał się między $ 0.00013966 a $ 0.00020239, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETERD w historii to $ 0.00098339, a najniższy to $ 0.00009164.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETERD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -30.03% w ciągu 24 godzin i o -17.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o reterd (RETERD)

Kapitalizacja rynkowa $ 139.81K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 139.81K Podaż w obiegu 999.74M Całkowita podaż 999,737,539.317371

Obecna kapitalizacja rynkowa reterd wynosi $ 139.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETERD w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999737539.317371. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 139.81K.