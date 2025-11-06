GiełdaDEX+
Aktualna cena reterd to 0.00013985 USD. Śledź aktualizacje cen RETERD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RETERD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RETERD

Informacje o cenie RETERD

Czym jest RETERD

Oficjalna strona internetowa RETERD

Tokenomika RETERD

Prognoza cen RETERD

Aktualna cena 1 RETERD do USD:

$0.00013985
-6.10%1D
USD
reterd (RETERD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:41 (UTC+8)

Informacje o cenie reterd (RETERD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00013966
Minimum 24h
$ 0.00020239
Maksimum 24h

$ 0.00013966
$ 0.00020239
$ 0.00098339
$ 0.00009164
-0.11%

-30.03%

-17.19%

-17.19%

Aktualna cena reterd (RETERD) wynosi $0.00013985. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RETERD wahał się między $ 0.00013966 a $ 0.00020239, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RETERD w historii to $ 0.00098339, a najniższy to $ 0.00009164.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RETERD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -30.03% w ciągu 24 godzin i o -17.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o reterd (RETERD)

$ 139.81K
--
$ 139.81K
999.74M
999,737,539.317371
Obecna kapitalizacja rynkowa reterd wynosi $ 139.81K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RETERD w obiegu wynosi 999.74M, przy całkowitej podaży 999737539.317371. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 139.81K.

Historia ceny reterd (RETERD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny reterd do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny reterd do USD wyniosła $ -0.0000826439.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny reterd do USD wyniosła $ -0.0000947705.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny reterd do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-30.03%
30 Dni$ -0.0000826439-59.09%
60 dni$ -0.0000947705-67.76%
90 dni$ 0--

Co to jest reterd (RETERD)

Zasoby dla reterd (RETERD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny reterd (w USD)

Jaka będzie wartość reterd (RETERD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w reterd (RETERD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla reterd.

Sprawdź teraz prognozę ceny reterd!

RETERD na lokalne waluty

Tokenomika reterd (RETERD)

Zrozumienie tokenomiki reterd (RETERD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RETERDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące reterd (RETERD)

Jaka jest dziś wartość reterd (RETERD)?
Aktualna cena RETERD w USD wynosi 0.00013985USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RETERD do USD?
Aktualna cena RETERD w USD wynosi $ 0.00013985. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa reterd?
Kapitalizacja rynkowa dla RETERD wynosi $ 139.81K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RETERD w obiegu?
W obiegu RETERD znajduje się 999.74M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RETERD?
RETERD osiąga ATH w wysokości 0.00098339 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RETERD?
RETERD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00009164 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RETERD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RETERD wynosi -- USD.
Czy w tym roku RETERD pójdzie wyżej?
RETERD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RETERD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe reterd (RETERD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

