Informacje o cenie Reply (REPLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.18% Zmiana ceny (1D) +17.50% Zmiana ceny (7D) -15.63% Zmiana ceny (7D) -15.63%

Aktualna cena Reply (REPLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REPLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REPLY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REPLY zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +17.50% w ciągu 24 godzin i o -15.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Reply (REPLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 56.47K$ 56.47K $ 56.47K Podaż w obiegu 96.68B 96.68B 96.68B Całkowita podaż 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Obecna kapitalizacja rynkowa Reply wynosi $ 54.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REPLY w obiegu wynosi 96.68B, przy całkowitej podaży 99999999999.99998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.47K.