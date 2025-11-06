GiełdaDEX+
Aktualna cena Reply to 0 USD. Śledź aktualizacje cen REPLY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REPLY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o REPLY

Informacje o cenie REPLY

Czym jest REPLY

Oficjalna strona internetowa REPLY

Tokenomika REPLY

Prognoza cen REPLY

Cena Reply (REPLY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 REPLY do USD:

--
----
+16.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Reply (REPLY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Reply (REPLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+17.50%

-15.63%

-15.63%

Aktualna cena Reply (REPLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REPLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REPLY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REPLY zmieniły się o -0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +17.50% w ciągu 24 godzin i o -15.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Reply (REPLY)

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

--
----

$ 56.47K
$ 56.47K$ 56.47K

96.68B
96.68B 96.68B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Obecna kapitalizacja rynkowa Reply wynosi $ 54.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REPLY w obiegu wynosi 96.68B, przy całkowitej podaży 99999999999.99998. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 56.47K.

Historia ceny Reply (REPLY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Reply do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Reply do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Reply do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Reply do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+17.50%
30 Dni$ 0-27.99%
60 dni$ 0-87.91%
90 dni$ 0--

Co to jest Reply (REPLY)

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Reply (REPLY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Reply (w USD)

Jaka będzie wartość Reply (REPLY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Reply (REPLY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Reply.

Sprawdź teraz prognozę ceny Reply!

REPLY na lokalne waluty

Tokenomika Reply (REPLY)

Zrozumienie tokenomiki Reply (REPLY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena REPLYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Reply (REPLY)

Jaka jest dziś wartość Reply (REPLY)?
Aktualna cena REPLY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REPLY do USD?
Aktualna cena REPLY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Reply?
Kapitalizacja rynkowa dla REPLY wynosi $ 54.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REPLY w obiegu?
W obiegu REPLY znajduje się 96.68B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REPLY?
REPLY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REPLY?
REPLY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu REPLY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REPLY wynosi -- USD.
Czy w tym roku REPLY pójdzie wyżej?
REPLY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REPLY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:19:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Reply (REPLY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

