Informacje o cenie RefundYourSOL (RYS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.25% Zmiana ceny (1D) +5.18% Zmiana ceny (7D) -18.62% Zmiana ceny (7D) -18.62%

Aktualna cena RefundYourSOL (RYS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RYS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RYS w historii to $ 0.00336875, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RYS zmieniły się o +1.25% w ciągu ostatniej godziny, o +5.18% w ciągu 24 godzin i o -18.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RefundYourSOL (RYS)

Kapitalizacja rynkowa $ 897.18K$ 897.18K $ 897.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 897.18K$ 897.18K $ 897.18K Podaż w obiegu 970.47M 970.47M 970.47M Całkowita podaż 970,471,287.214079 970,471,287.214079 970,471,287.214079

Obecna kapitalizacja rynkowa RefundYourSOL wynosi $ 897.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RYS w obiegu wynosi 970.47M, przy całkowitej podaży 970471287.214079. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 897.18K.