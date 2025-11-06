Informacje o cenie Ref Finance (REF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.077649 $ 0.077649 $ 0.077649 Minimum 24h $ 0.083286 $ 0.083286 $ 0.083286 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.077649$ 0.077649 $ 0.077649 Maksimum 24h $ 0.083286$ 0.083286 $ 0.083286 Historyczne maksimum $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Najniższa cena $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Zmiana ceny (1H) -0.66% Zmiana ceny (1D) -1.56% Zmiana ceny (7D) -20.01% Zmiana ceny (7D) -20.01%

Aktualna cena Ref Finance (REF) wynosi $0.079877. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REF wahał się między $ 0.077649 a $ 0.083286, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REF w historii to $ 10.64, a najniższy to $ 0.04128611.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REF zmieniły się o -0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -1.56% w ciągu 24 godzin i o -20.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ref Finance (REF)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Podaż w obiegu 95.97M 95.97M 95.97M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ref Finance wynosi $ 7.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REF w obiegu wynosi 95.97M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.99M.