GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Ref Finance to 0.079877 USD. Śledź aktualizacje cen REF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REF łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Ref Finance to 0.079877 USD. Śledź aktualizacje cen REF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o REF

Informacje o cenie REF

Czym jest REF

Oficjalna strona internetowa REF

Tokenomika REF

Prognoza cen REF

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Ref Finance

Cena Ref Finance (REF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 REF do USD:

$0.079909
$0.079909$0.079909
-1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Ref Finance (REF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:38 (UTC+8)

Informacje o cenie Ref Finance (REF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.077649
$ 0.077649$ 0.077649
Minimum 24h
$ 0.083286
$ 0.083286$ 0.083286
Maksimum 24h

$ 0.077649
$ 0.077649$ 0.077649

$ 0.083286
$ 0.083286$ 0.083286

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-0.66%

-1.56%

-20.01%

-20.01%

Aktualna cena Ref Finance (REF) wynosi $0.079877. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REF wahał się między $ 0.077649 a $ 0.083286, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REF w historii to $ 10.64, a najniższy to $ 0.04128611.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REF zmieniły się o -0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -1.56% w ciągu 24 godzin i o -20.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Ref Finance (REF)

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

--
----

$ 7.99M
$ 7.99M$ 7.99M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Ref Finance wynosi $ 7.67M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REF w obiegu wynosi 95.97M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.99M.

Historia ceny Ref Finance (REF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Ref Finance do USD wyniosła $ -0.00127215771235462.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Ref Finance do USD wyniosła $ -0.0426225828.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Ref Finance do USD wyniosła $ -0.0395666006.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Ref Finance do USD wyniosła $ -0.15996227591442403.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00127215771235462-1.56%
30 Dni$ -0.0426225828-53.36%
60 dni$ -0.0395666006-49.53%
90 dni$ -0.15996227591442403-66.69%

Co to jest Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Ref Finance (REF)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Ref Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Ref Finance (REF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Ref Finance (REF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Ref Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Ref Finance!

REF na lokalne waluty

Tokenomika Ref Finance (REF)

Zrozumienie tokenomiki Ref Finance (REF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena REFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Ref Finance (REF)

Jaka jest dziś wartość Ref Finance (REF)?
Aktualna cena REF w USD wynosi 0.079877USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REF do USD?
Aktualna cena REF w USD wynosi $ 0.079877. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Ref Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla REF wynosi $ 7.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REF w obiegu?
W obiegu REF znajduje się 95.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REF?
REF osiąga ATH w wysokości 10.64 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REF?
REF zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04128611 USD.
Jaki jest wolumen obrotu REF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REF wynosi -- USD.
Czy w tym roku REF pójdzie wyżej?
REF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:07:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Ref Finance (REF)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.72
$103,598.72$103,598.72

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.17
$3,431.17$3,431.17

+0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.40
$1,477.40$1,477.40

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,598.72
$103,598.72$103,598.72

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,431.17
$3,431.17$3,431.17

+0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3549
$2.3549$2.3549

+3.44%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.21
$162.21$162.21

+1.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1591
$1.1591$1.1591

+6.80%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03464
$0.03464$0.03464

+38.56%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00374
$0.00374$0.00374

-50.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000016928
$0.000016928$0.000016928

+796.61%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2252
$0.2252$0.2252

+350.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4444
$1.4444$1.4444

+78.05%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01800
$0.01800$0.01800

+44.00%