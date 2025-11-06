Informacje o cenie RECRUIT (RECRUIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0.00102729 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.88% Zmiana ceny (7D) -21.49%

Aktualna cena RECRUIT (RECRUIT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RECRUIT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RECRUIT w historii to $ 0.00102729, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RECRUIT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.88% w ciągu 24 godzin i o -21.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o RECRUIT (RECRUIT)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.62K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.62K Podaż w obiegu 999.61M Całkowita podaż 999,614,646.390823

Obecna kapitalizacja rynkowa RECRUIT wynosi $ 9.62K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RECRUIT w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999614646.390823. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.62K.