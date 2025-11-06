Informacje o cenie real fast (SPEED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) +13.50% Zmiana ceny (7D) +35.88% Zmiana ceny (7D) +35.88%

Aktualna cena real fast (SPEED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPEED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPEED w historii to $ 0.03378043, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPEED zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o +13.50% w ciągu 24 godzin i o +35.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o real fast (SPEED)

Kapitalizacja rynkowa $ 318.64K$ 318.64K $ 318.64K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 318.64K$ 318.64K $ 318.64K Podaż w obiegu 733.26M 733.26M 733.26M Całkowita podaż 733,260,053.630398 733,260,053.630398 733,260,053.630398

Obecna kapitalizacja rynkowa real fast wynosi $ 318.64K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPEED w obiegu wynosi 733.26M, przy całkowitej podaży 733260053.630398. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 318.64K.