Informacje o cenie Rattler (RTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Rattler (RTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RTR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rattler (RTR)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Podaż w obiegu 990.08M 990.08M 990.08M Całkowita podaż 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524 990,081,197.6985524

Obecna kapitalizacja rynkowa Rattler wynosi $ 5.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RTR w obiegu wynosi 990.08M, przy całkowitej podaży 990081197.6985524. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.76K.