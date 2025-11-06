GiełdaDEX+
Aktualna cena Rattler to 0 USD. Śledź aktualizacje cen RTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RTR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Rattler (RTR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 RTR do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Rattler (RTR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Rattler (RTR) (USD)

Aktualna cena Rattler (RTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RTR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rattler (RTR)

Obecna kapitalizacja rynkowa Rattler wynosi $ 5.76K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RTR w obiegu wynosi 990.08M, przy całkowitej podaży 990081197.6985524. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.76K.

Historia ceny Rattler (RTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Rattler do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Rattler do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Rattler do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Rattler do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-11.95%
60 dni$ 0-80.89%
90 dni$ 0--

Co to jest Rattler (RTR)

First Snake Of Abstract 🐍 RATTLER (RTR), an African Green Venomous Snake, seeks vengeance for its parent’s murder by penguins who now control the Abstract chain.

He is summoned on the Abstract Chain by a cunning strategist who knows the culprits behind RTR’s parent’s Assassination ⚔️

Beware: this snake may betray its summoner! Question is, will you hold your bags until the mastermind’s revealed? 😈🫰

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Rattler (w USD)

Jaka będzie wartość Rattler (RTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rattler (RTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rattler.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rattler!

RTR na lokalne waluty

Tokenomika Rattler (RTR)

Zrozumienie tokenomiki Rattler (RTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Rattler (RTR)

Jaka jest dziś wartość Rattler (RTR)?
Aktualna cena RTR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RTR do USD?
Aktualna cena RTR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rattler?
Kapitalizacja rynkowa dla RTR wynosi $ 5.76K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RTR w obiegu?
W obiegu RTR znajduje się 990.08M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RTR?
RTR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RTR?
RTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku RTR pójdzie wyżej?
RTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

