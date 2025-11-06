Informacje o cenie rasmr (RASMR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00107737 $ 0.00107737 $ 0.00107737 Minimum 24h $ 0.00118528 $ 0.00118528 $ 0.00118528 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00107737$ 0.00107737 $ 0.00107737 Maksimum 24h $ 0.00118528$ 0.00118528 $ 0.00118528 Historyczne maksimum $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 Najniższa cena $ 0.00105885$ 0.00105885 $ 0.00105885 Zmiana ceny (1H) +1.91% Zmiana ceny (1D) +6.99% Zmiana ceny (7D) -19.85% Zmiana ceny (7D) -19.85%

Aktualna cena rasmr (RASMR) wynosi $0.00118471. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RASMR wahał się między $ 0.00107737 a $ 0.00118528, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RASMR w historii to $ 0.01259026, a najniższy to $ 0.00105885.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RASMR zmieniły się o +1.91% w ciągu ostatniej godziny, o +6.99% w ciągu 24 godzin i o -19.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o rasmr (RASMR)

Kapitalizacja rynkowa $ 247.57K$ 247.57K $ 247.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Podaż w obiegu 208.97M 208.97M 208.97M Całkowita podaż 999,996,481.154148 999,996,481.154148 999,996,481.154148

Obecna kapitalizacja rynkowa rasmr wynosi $ 247.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RASMR w obiegu wynosi 208.97M, przy całkowitej podaży 999996481.154148. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.18M.