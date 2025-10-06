Informacje o cenie Quokka (QUOKKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00015978 $ 0.00015978 $ 0.00015978 Minimum 24h $ 0.00016806 $ 0.00016806 $ 0.00016806 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00015978$ 0.00015978 $ 0.00015978 Maksimum 24h $ 0.00016806$ 0.00016806 $ 0.00016806 Historyczne maksimum $ 0.00075449$ 0.00075449 $ 0.00075449 Najniższa cena $ 0.00005859$ 0.00005859 $ 0.00005859 Zmiana ceny (1H) -0.27% Zmiana ceny (1D) +0.65% Zmiana ceny (7D) +11.35% Zmiana ceny (7D) +11.35%

Aktualna cena Quokka (QUOKKA) wynosi $0.00016105. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUOKKA wahał się między $ 0.00015978 a $ 0.00016806, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUOKKA w historii to $ 0.00075449, a najniższy to $ 0.00005859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUOKKA zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +0.65% w ciągu 24 godzin i o +11.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quokka (QUOKKA)

Kapitalizacja rynkowa $ 161.16K$ 161.16K $ 161.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 161.16K$ 161.16K $ 161.16K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Quokka wynosi $ 161.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUOKKA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 161.16K.