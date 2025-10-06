Aktualna cena Quokka to 0.00016105 USD. Śledź aktualizacje cen QUOKKA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUOKKA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Quokka to 0.00016105 USD. Śledź aktualizacje cen QUOKKA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe QUOKKA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Quokka (QUOKKA)

Aktualna cena 1 QUOKKA do USD:

$0.00016148
+1.00%1D
mexc
USD
Quokka (QUOKKA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Quokka (QUOKKA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00015978
Minimum 24h
$ 0.00016806
Maksimum 24h

$ 0.00015978
$ 0.00016806
$ 0.00075449
$ 0.00005859
-0.27%

+0.65%

+11.35%

+11.35%

Aktualna cena Quokka (QUOKKA) wynosi $0.00016105. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs QUOKKA wahał się między $ 0.00015978 a $ 0.00016806, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs QUOKKA w historii to $ 0.00075449, a najniższy to $ 0.00005859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki QUOKKA zmieniły się o -0.27% w ciągu ostatniej godziny, o +0.65% w ciągu 24 godzin i o +11.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Quokka (QUOKKA)

$ 161.16K
--
$ 161.16K
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Quokka wynosi $ 161.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż QUOKKA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 161.16K.

Historia ceny Quokka (QUOKKA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Quokka do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Quokka do USD wyniosła $ -0.0000557465.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Quokka do USD wyniosła $ -0.0000792427.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Quokka do USD wyniosła $ +0.00009746502211279249.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.65%
30 Dni$ -0.0000557465-34.61%
60 dni$ -0.0000792427-49.20%
90 dni$ +0.00009746502211279249+153.28%

Co to jest Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Quokka (QUOKKA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Quokka (w USD)

Jaka będzie wartość Quokka (QUOKKA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Quokka (QUOKKA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Quokka.

Sprawdź teraz prognozę ceny Quokka!

QUOKKA na lokalne waluty

Tokenomika Quokka (QUOKKA)

Zrozumienie tokenomiki Quokka (QUOKKA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena QUOKKAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Quokka (QUOKKA)

Jaka jest dziś wartość Quokka (QUOKKA)?
Aktualna cena QUOKKA w USD wynosi 0.00016105USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena QUOKKA do USD?
Aktualna cena QUOKKA w USD wynosi $ 0.00016105. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Quokka?
Kapitalizacja rynkowa dla QUOKKA wynosi $ 161.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż QUOKKA w obiegu?
W obiegu QUOKKA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) QUOKKA?
QUOKKA osiąga ATH w wysokości 0.00075449 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla QUOKKA?
QUOKKA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005859 USD.
Jaki jest wolumen obrotu QUOKKA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla QUOKKA wynosi -- USD.
Czy w tym roku QUOKKA pójdzie wyżej?
QUOKKA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny QUOKKA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.